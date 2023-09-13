В ХМАО сотрудник полиции доставил роженицу в больницу

Стало известно, что растерянная и напуганная молодая женщина пыталась остановить проезжающие мимо автомобили. Ей так никто и не помог, кроме инспектора ГИБДД.

Как сообщает ugra-news.ru, женщина поняла, что у нее неожиданно начинаются роды. Именно поэтому ей и нужна была помощь с транспортом. Она пыталась остановить хоть какой-нибудь автомобиль, однако безуспешно.

Роженицу вовремя заметил Илья Петров, являясь инспектором ГИБДД и старшим лейтенантом. Он посадил женщину в салон патрульного автомобиля, включил мигалки и довольно быстро добрался до родильного дома. Даже несмотря на то, что он располагался на другом конце Югорска. Там женщину поджидали медики, которые помогли мальчику появиться на свет.