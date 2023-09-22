В ХМАО водитель иномарки сбил двух пешеходов, переходивших дорогу

Подобные инциденты случаются довольно часто и по разным причинам. Однако, люди в силах минимизировать количество аварий за счет внимательности на дорогах.

Стало известно, что в Сургуте, городе Ханты-Мансийского автономного округа, произошло ДТП с участием водителя автомобиля и двух пешеходов. Об этом пишет ТАСС.

Как выяснилось, сидящий за рулем иномарки так спешил поскорее отвезти своего ребенка в больницу, что отправил туда же и других людей, а именно – двух мужчин, переходящих дорогу по пешеходному переходу.

Водитель решил нарушить правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора. Однако, это лишь послужило очередным доказательством того, почему придерживаться ПДД порой жизненно необходимо.