В ХМАО задержанный с наркотиками мигрант сломал ногу при попытке побега от полиции

Как пишет URA.RU , все произошло в городе Нижневартовск.

Девятнадцатилетний мужчина, задержанный с наркотиками в крупном размере, решился на побег, а потому выпрыгнул из окна первого этажа здания городской полиции. Однако, он зацепился за водосточную трубу, упал и сломал ногу. Правоохранителям удалось задержать беглеца на месте.

Напомним, что ранее в одном из городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры задержали мигранта. Он при себе имел три килограмма наркотических веществ. На данный момент проводится проверка по факту попытки его побега.

В отношении иностранца, законно находящегося на территории Российской Федерации, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Также за покушение на незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере, мигранту уже избрали меру пресечения.