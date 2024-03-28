В ХМАО запустили бесплатный онлайн-путеводитель для туристов

В Ханты-Мансийском автономном округе появился удобный гид в режиме онлайн. Он поможет жителям и гостям региона спланировать досуг, посмотреть на «маст-хев» места, а также получить гастрономическое удовольствие. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Виртуальный гид МТС станет помощником туристам, впервые приезжающих в ХМАО. Гостям онлайн-путеводитель может предложить массу вариантов времяпровождения в путешествии. Например, среди них прогулка по Археопарку, который является самой крупной в стране реконструкцией доисторической эпохи с мамонтами и шерстистыми носорогами. Можно также покорить самую большую вершину на Урале — гору Народную, или погулять по тропам Самаровского Чугаса.

Однако гид — не только справочник по ключевым местам, но и помощник, который подскажет гостиницу, кафе, горнолыжные курорты и т.д. Гастрономическая составляющая очень важно при посещении ХМАО, ведь это как визитная карточка региона. Нигде больше нельзя попробовать кышикский чебак и строганину из муксуна.

«Югра — один из уникальных северных регионов с самобытной культурой и богатым этнографическим наследием, который каждый год привлекает все больше туристов. В 2023 году Югру с туристическими целями посетило более миллиона человек, и дальше эта цифра, по нашим прогнозам, будет расти», — прокомментировал директор департамента промышленности ХМАО — Югры Кирилл Зайцев.

Туристам обещают раскрыть в онлайн-путеводителе не только популярные места, но и более малоизвестные тропы по живописным местам, а также достопримечательности.

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