Тревел блогер Никифорова дала финансовые советы по отдыху на Мальдивах в 2024 году

В беседе с сайтом aif.ru тревел блогер Виктория Никифорова рассказала, какие деньги предпочтительнее брать при путешествии на Мальдивы, а также чего категорически не стоит делать на островах.

Жители Мальдив следуют традиционному исламскому течению. Об этом помнят не многие туристы, когда собираются на отдых самостоятельно. Это важно, так как религия диктует некоторые правила. Например, на части островов нельзя купаться, а во всем тропическом государстве запрещено употребление алкоголя вне отелей и некоторых заведений. Также нельзя провозить горячительные напитки в страну.

Никифорова советует также хорошо защититься от насекомых, таких как муравьи, мошки, пауки и комары.

Что касается финансовых моментов, то тревел-блогер не рекомендует рассчитывать только на банковскую карту, даже если она была открыта за границей. Расплатиться ей реально лишь в столице, Мале. В остальных случаях всегда важно иметь с собой наличные: доллары, евро, мальдивские руфии или лари. Желательно иметь деньги небольшого номинала, которыми удобно расплачиваться в кафе, оставлять чаевые и платить за экскурсии. Обычно в обиходе 10, 25 и 50 лари, а также банкноты в одну и две руфии. При этом одна руфия — это 100 лари.

Менять деньги можно в официальных обменниках, где возьмут комиссию от 5 до 15%. Черные обменники также существуют, но там комиссия составит больше, до 20%. Как ни странно, выгоднее снимать руфии с банкомата. Конвертация валют по банковскому курсу окажется выгоднее.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Северной Осетии, пострадали 11 человек.