«Ради Христа, не занимайте!»: жители Балашихи начали борьбу за парковку «силой слова» и молитвами

В условиях зимнего дефицита парковочных пространств автовладельцы часто ищут нестандартные решения. Так, жительница Балашихи, потратившая полночи на расчистку снега на общей придомовой территории, использовала для защиты результата своих трудов не привычные цепи или конусы, а рукописную записку с мольбой, пишет REGIONS .

Практическая польза метода, описанного в местном телеграм-канале, заключается в попытке договориться на уровне человеческих эмоций, минуя агрессивное «бронирование». Фраза «Полночи чистила, сорвала поясницу. Не занимайте ради Христа», оставленная на видном месте, апеллирует к эмпатии и чувству справедливости. Насколько это эффективно сказать трудно, но жители провели свои опросы, чтобы это выяснить.

Результаты «исследования» оказались смешанными, но большинство респондентов признались, что предпочли бы найти другое место, столкнувшись с подобной просьбой. Ключевым фактором здесь является контраст с более грубыми способами — растяжками или личными вещами, которые часто провоцируют конфликты.

«Я не стала бы занимать, человек очень просит и делает это по-человечески, а не натягивает ленты и цепи», — комментирует Марина С.

Рукописное обращение в Балашихе стало своеобразным «социальным экспериментом», проверяющим, способны ли жители одного дома договариваться на основе взаимного уважения к труду.

Впрочем, циклон «Фрэнсис», принесший жуткие метели, заставил понервничать многих водителей Подмосковья. Например, в Орехово-Зуеве жители воюют за места на парковке с помощью табуреток и стульев. Проклятия на водителей насылает неизвестный в подмосковном Ногинске, которые не желает делиться «своим» местом.

Некоторые предприимчивые автолюбители вовсе превращают свои легковушки в снегоуборочные машины.