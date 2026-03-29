В ходьбе важен один показатель: ученые назвали простой способ оценить шансы на долголетие

Международная команда исследователей из Университета Лестера установила, что темп пешей прогулки человека позволяет прогнозировать вероятность ранней смерти надежнее, чем стандартные медицинские показатели, включая артериальное давление. Выводы сделаны на основе изучения данных более 400 тысяч жителей Великобритании.

Результаты работы, опубликованной в журнале Mayo Clinic Proceedings, свидетельствуют: обычное наблюдение за скоростью передвижения пациента дает медикам более полное представление о перспективах долголетия, чем множество лабораторных исследований.

Специалисты проанализировали информацию о физическом состоянии 407569 участников британского биобанка, сопоставив ее с классическими факторами риска — холестерином, давлением, возрастом и полом. Среди пяти изученных параметров (темп ходьбы, сила сжатия кисти, пульс в покое, длительность сна и общая активность) именно скорость передвижения показала наибольшую прогностическую силу в отношении смертности.

Особенно показательными данные оказались для групп пациентов с хроническими болезнями. У таких людей учет привычного темпа ходьбы вместо традиционных маркеров позволял значительно точнее определять степень риска летального исхода.

Профессор Том Йейтс, участвовавший в исследовании, пояснил, что многие граждане на основании исключительно клинических тестов могут ошибочно относиться к категории низкого риска, хотя их фактическая физическая форма указывает на обратное. Совместное использование всех пяти метрик еще больше повышало точность прогнозов.

Авторы подчеркивают: предложенный метод открывает возможности для более доступного и быстрого скрининга. В отличие от сложных дорогостоящих обследований, оценить темп ходьбы или пульс в состоянии покоя способен практически любой человек самостоятельно или во время планового приема у врача.

Для страховых организаций и систем здравоохранения это означает шанс адреснее распределять профилактические ресурсы, направляя их тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Соавтор работы Юхе Ван обратил внимание, что традиционные модели оценки риска, применяемые в клиниках и страховом деле, десятилетиями базировались преимущественно на демографии и анамнезе. Добавление простых поведенческих индикаторов, таких как привычная скорость ходьбы, способно сделать эти модели не только точнее, но и справедливее, поскольку физическая активность отражает актуальное состояние организма в динамике. Ученые заключают: даже такой незамысловатый параметр может мотивировать людей корректировать образ жизни, а медикам — помогать в принятии более индивидуальных решений.