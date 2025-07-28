В хоккейных кругах заявили о печальной судьбе мужа-алкоголика Кудрявцевой

Спортивный журналист, хоккейный аналитик Владимир Дехтяров в беседе с aif.ru рассказал , чем мог заняться супруг ведущей Леры Кудрявцевой, если бы не пристрастился к пагубной привычке.

Июль 2025 года стал переломным моментом в жизни 54-летней Леры Кудрявцевой и ее 37-летнего мужа — бывшего хоккеиста Игоря Макарова. После многолетнего молчания телеведущая раскрыла шокирующие подробности их семейной жизни: борьбу с алкогольной зависимостью мужа, потраченные миллионы на лечение и эмоциональное выгорание. Как призналась ведущая, она устала и ощущает абсолютную пустоту после десяти лет активных попыток спасти возлюбленного.

Макаров, чья профессиональная карьера завершилась несколько лет назад, так и не смог найти себя после спорта.

«Скажем так, у Макарова нет высших достижений, например, Кубка Гагарина или золотых медалей чемпионата мира. <...> В целом он просто добротный хоккеист. Хоккеисты, которые закончили карьеру, идут порой работать экспертом в журналистику, кто-то идет тренером, если ты заработал себе имя», — объяснил aif.ru Дехтяров.

Сейчас ситуация достигла критической точки. Публичная перепалка в соцсетях — где Кудрявцева призналась в опустошенности, а Макаров ответил раздраженным «Достала» — показала, что десятилетний брак, в котором родилась дочь Мария, трещит по швам.

Эксперты объясняют: проблема многих спортсменов — сложная адаптация после завершения карьеры. По предположению собеседника АиФ, Макаров так и не смог перестроиться, что привело к личностному кризису.

Ранее сообщалось, что Фетисов поддержал Кудрявцеву после признания ведущей о проблемах супруга.