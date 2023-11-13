В хореографической школе подмосковного Красногорска оборудовали зону ожидания для родителей

Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение» с недавнего времени обзавелась комфортабельной зоной ожидания для родителей.

Поручение сделать пристройку дал глава городского округа Дмитрий Волков после обращения к нему педагогов и родительского актива. В просторном помещении установлены удобные кресла, панорамные окна. Предусмотрен пандус для маломобильных граждан.

Школа «Вдохновение» была создана почти 40 лет назад. В настоящий момент ее посещают свыше 400 детей. Родители учеников выразили благодарность руководству муниципалитета за проявленную заботу и оперативность.