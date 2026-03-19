В храме под Красногорском прошла встреча проекта «Беседы со священником»

В Данииловском храме в Нахабино прошла очередная встреча в рамках проекта «Беседы со священником». На богослужение пришли участники спецоперации и их родные, а также представители администрации округа, общественники и депутаты.

Прихожане собрались на молебен о здравии тех, кто сейчас находится на передовой. Отдельно почтили память павших героев — после службы живые цветы возложили к мемориалу воинам инженерных войск.

Начальник управления по социальным вопросам администрации округа Татьяна Квасникова отметила, что храм становится местом, где люди могут открыть свою боль и быть услышанными. По ее словам, общая беда и общая молитва помогают сплотиться тем, кто ждет своих близких с фронта.

Заместитель председателя местного Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Богдан Андриянов подчеркнул, что такие встречи играют важную роль в поддержке семей военнослужащих. Духовная помощь и живое общение со священником позволяют людям найти опору в сложное время.

Стоит отметить, что Данииловский храм давно вышел за рамки исключительно духовного учреждения, став значимым гуманитарным хабом. Прихожане ведут систематическую работу по формированию и доставке помощи, уделяя внимание в том числе поддержке 268-го отдельного стрелкового батальона.