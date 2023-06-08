В Хургаде подтвердили смерть россиянина от нападения тигровой акулы

Гражданин России погиб, отдыхая на одном из египетских пляжей. Согласно заявлению египетского Министерства окружающей среды, несчастный случай произошел из-за нападения тигровой акулы. Это сообщает ФАН

В заявлении подтверждается факт произошедшего, а также смерть мужчины. Само происшествие случилась в минувший четверг на пляже. К слову, россиянин не являлся отдыхающим туристом, а был местным жителем Египта. Известно, что акулу выловили спустя время в тот же вечер.

Местное Генеральное консульство призвало отдыхающих к бдительности и соблюдению мер безопасности. Все должны принять во внимание установленные египетскими властями запреты на дайвинг и купание, а также придерживаться всех указаний сотрудников, работающих в береговой охране.

Ранее в СМИ сообщалось, что акула, обитающая в Карибском море, напала на американскую туристку, откусив той ногу.