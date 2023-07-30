В хуторе Дарагановка Ростовской области рухнул и загорелся украинский беспилотник

Об инциденте проинформировал глава региона Василий Голубев. По его словам, дрон, скорее всего, прилетел со стороны Украины.

По словам Голубева, пока речи о пострадавших не идет, но скорые уже выехали к месту происшествия. Там уже работают представители российского Минобороны и МЧС.

«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль», — написал Голубев в соцсетях.

Напомним, минувшей ночью сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.