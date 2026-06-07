В Индии арестовали семью за убийство доцента из-за спора о квартире

В Делийском университете погибла доцент Дебосмита Пол. Полиция арестовала супружескую пару, которая, по версии следствия, убила преподавателя из-за многолетнего спора о недвижимости.

Убийство произошло из-за конфликта о недвижимости

В восточном Дели полиция обнаружила тело 44-летней доцента Делийского университета Дебосмиты Пол. Следствие установило, что основной причиной преступления стал давний спор семьи с жертвой по поводу квартиры, на которую претендовали арестованные.

Подозреваемые приехали из другого штата

Следователи выяснили, что супружеская пара специально приехала из Западной Бенгалии, оставив своего ребенка на улице, прежде чем войти в дом жертвы. Именно там, по версии полиции, было совершено нападение. Точные детали произошедшего уточняются.

Расследование и арест

Арестованные были задержаны в родном районе Бардхаман. Они дают показания, а полиция изучает финансовые документы и переписку сторон, чтобы подтвердить преднамеренный характер преступления. Также проверяется версия о возможных сообщниках, помогавших в планировании убийства.

Долгий спор в основе трагедии

По информации следствия, конфликт между жертвой и семьей обвиняемых возник из-за наследства дедушки убитой по материнской линии и продолжался несколько лет, что и стало причиной кровавого инцидента.