В Индии фермеры заперли лесников в клетку для тигра

В индийском штате Карнатака разгорелся острый конфликт между местными жителями и властями.

Фермеры из деревни Боммалапура, возмущенные бездействием чиновников из лесного департамента, применили к ним радикальную меру протеста — поместили в клетку, предназначенную для поимки хищников.

Поводом для инцидента, произошедшего 9 сентября близ национального парка Бандипур, стал тигр, который задрал домашнего теленка. Сельчане обратились к специалистам за помощью, и те доставили на место специальную ловушку. Однако, по словам жителей, дальше установки клетки дело не продвинулось — лесники не предприняли никаких попыток поймать опасного хищника.

Это происшествие стало последней каплей для общины, которая долгое время страдала от набегов диких животных из заповедника. Местные жители неоднократно требовали от властей усилить меры безопасности, но их обращения, по их словам, систематически игнорировались.

Освободить запертых сотрудников смогли лишь прибывшие на переговоры высокопоставленные чиновники. В попытке урегулировать конфликт они пообещали немедленно начать операцию по поиску тигра с привлечением обученных слонов. Однако лидер фермеров предупредил, что если обещания снова не будут выполнены, активисты перейдут к осаде офиса лесного департамента.

