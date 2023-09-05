В Индии хотят вернуть стране историческое название

Один из депутатов индийского парламента назвал существующее название страны «колониальным» и, таким образом, являющимся символом рабства.

Он напомнил, что страна была известна под названием Бхарат уже тысячи лет. Под ним она встречается еще в санскритских текстах.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш отметил, что официальные приглашения на ужин G20 уже разосланы от имени «Президента Бахарата», а не «Президента Индии».

Резолюцию о переименовании страны внесут на специальную сессию парламента в середине сентября.