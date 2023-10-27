В Индии хотят вернуть уголовное наказание за адюльтер

Глава МВД Индии Амит Шах внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предполагается вернуть уголовное наказание за супружескую измену, сообщает телеканал NDTV.

Супружеская измена считалась преступлением согласно закону, принятому 163 года, еще во времена британского владычества Индией. Тогда наказание грозило мужчине, вступившему в сексуальную связь с замужней женщиной без согласия ее супруга. При этом женщина уголовному наказанию не подвергалась.

В 2018 году Верховный суд Индии отменил устаревший закон, но пять лет спустя к норме решили вернуться в обновленном виде.

В предложенной версии законопроекта указывается, что норма станет «гендерно нейтральной». То есть уголовная ответственность будет грозить обоим участникам адюльтера.