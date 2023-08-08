В Индии нашли новый подвариант COVID-19

Штамм EG.5.1 назвали Eris, сообщается, что он происходит от штамма «Омикрон» и был впервые зарегистрирован месяц назад в Англии. В начале новый вид вируса не вызвал опасений, но теперь привлек внимание ученых скоростью распространения и стремительным ростом количества заболевших.

Представитель консорциума сообщил, что несколько случаев заражения теперь обнаружили в Индии, но пока беспокоиться не о чем. Министерство здравоохранения Индии сообщило, что за сутки в стране выявили 54 случая заражения, а всего таких эпизодов насчитали 1574. Председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов заявил, что за заболеванием будут наблюдать эксперты.