В Индии обезьяна украла у учителя 80 тысяч рупий

В индийском городе Арая произошел курьезный инцидент с участием обезьяны, которая выступила в роли необычного «благотворителя».

Как сообщает Times of India, животное выхватило у мужчины сумку, содержащую крупную сумму денег, и устроило настоящий «денежный дождь» для прохожих.

Жертвой воришки стал местный учитель Рохиташа Чандра, который приехал для покупки земельного участка. В его портфеле находилось 80 тысяч индийских рупий (эквивалент примерно 73 тысяч рублей). Обезьяна, завладев добычей, забралась на ближайшее дерево и начала сбрасывать оттуда банкноты.

Неожиданная щедрость примата немедленно привлекла внимание людей на улице. Прохожие, забыв о всякой осторожности, бросились собирать разлетающиеся купюры. Несмотря на отчаянные просьбы господина Чандры вернуть ему деньги, граждане согласились отдать лишь часть суммы. В итоге учителю удалось вернуть только 52 тысячи рупий. Значительная часть средств так и осталась висеть на ветках деревьев, а некоторые банкноты были безнадежно испорчены самой обезьяной.

Ранее сообщалось о том, что макаки на Бали воруют вещи туристов и вымогают еду.