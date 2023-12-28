В Индии обнаружили десятки осколков после взрыва у посольства Израиля

Металлические фрагменты у посольства Израиля в Нью-Дели собирают уже несколько дней.

Специалисты лаборатории судмедэкспертизы изучили местность, где произошел взрыв. У посольства Израиля собирали металлические осколки в форме шаров, судя по которым, устройство было самодельным. Учитывая, что зданию и людям ничего не навредило, эксперты сделали вывод, что взрыв был очень малой мощности, сообщает The New Indian Express.

Неизвестное устройство сдетонировало у посольства Израиля в Нью-Дели 26 декабря. Произошедшее связали с обострением ситуации на Ближнем Востоке. До этого инцидента машина врезалась в ограждение посольства в Токио, а в ЮАР решили официально закрыть диппредставительство Израиля, напоминает «Газета.ру».