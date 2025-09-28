В Индии «партия актера Виджая» оказалась в центре смертельной давки

В южноиндийском штате Тамилнад в результате трагического инцидента на предвыборном собрании погибло не менее 23 человек. О происшествии сообщает издание The Morung Express.

Согласно информации газеты, мероприятие, инициированное политической силой, связанной со звездой кинематографа Виджаем, стартовало в 19:20 по местному времени. Резкое отключение электроэнергии в разгар события спровоцировало панику и столпотворение среди собравшихся. Усложнили положение недостаточная циркуляция воздуха в комплексе и чрезмерная заполненность людьми. Оперативному прибытию медицинских бригад серьезно мешали образовавшиеся на дорогах транспортные заторы.

По официальным данным, количество пострадавших достигло 30 человек, в числе которых находятся шестеро несовершеннолетних и граждане преклонного возраста. Ряд участников митинга пребывают в состоянии, оцениваемом врачами как критическое.

