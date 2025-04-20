В Индии при обрушении здания погибли 11 человек

В Нью-Дели произошло обрушение здания. Спасатели извлекли из-под обломков 11 человек живыми, пятерых пострадавших доставили в больницу, еще 11 человек погибли.

О трагедии сообщает местный телеканал NDTV.

Известно, что рухнувшее здание было построено с нарушениями техники безопасности.

Ранее сообщалось о том, что жители Московской области, отдыхающие в Таиланде, призвали родных и друзей не волноваться за них из-за землетрясений. Тогда отмечалось, что мощность подземных толчков в Бангкоке достигала 7,7. В результате землетрясения в столице Таиланда рухнуло строящееся здание.