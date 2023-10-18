В Индии растоптали флаг Израиля

Полиция в индийском городе Мумбаи задержала четырех граждан за надругательство над государственным флагом Израиля, передает телеканал NDTV.

Накануне в соцсетях завирусилось видео, на котором группа людей топчет израильский флаг.

Полиция вычислила участников акции и задержала хулиганов.

В правоохранительных органах Индии рассказали, что полиция стала тщательнее отслеживать соцсети на предмет провокационного контента после эскалации палестино-израильского конфликта.