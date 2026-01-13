В Индии слон-убийца неделю держит в страхе целые деревни

В индийском штате Одиша, в лесном массиве Чайбаса, развернулась трагедия. С начала января дикий слон-одиночка унес жизни 17 человек, сея панику среди жителей прилегающих деревень.

По данным газеты The Hindu, хищный маршрут животного пролегает через спящие поселения, куда он приходит под покровом ночи.

Первые жертвы, среди которых оказалось двое детей, были зафиксированы 6 января в деревне Бабадия. Всего за одну ночь погибли семеро. Спустя три дня агрессор вновь вышел на тропу войны, оборвав жизнь 40-летнего мужчины и еще одного ребенка. Местные жители, ставшие свидетелями атак, выделяют одну характерную особенность: у слона всего один бивень. Однако эта примета пока не помогла специалистам лесного департамента идентифицировать конкретную особь. Поиски с применением дронов в густых зарослях леса Чайбаса до сих пор не увенчались успехом, а тревожное затишье между нападениями лишь усиливает напряжение в регионе.

