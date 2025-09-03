В Индии тигр-невидимка жестоко расправился с грибником

В дельте Ганга, на территории индийского региона Сундарбан, произошло нападение дикого хищника на человека.

Как сообщает издание Times of India со ссылкой на представителей правоохранительных органов, группа местных жителей, занимавшихся сбором грибов, лишилась одного из своих товарищей.

Пожилой мужчина, отделившийся от основной группы для поиска грибов, стал жертвой бенгальского тигра. Мощный хищник молниеносно атаковал человека, после чего утащил его тело в непроходимые джунгли национального парка.

Спустя некоторое время другие сборщики, обнаружив исчезновение своего спутника, организовали поиски. Им удалось найти лишь его останки, частично съеденные диким зверем. Из-за отсутствия подъездных путей в этой заболоченной местности сотрудникам полиции пришлось самостоятельно эвакуировать тело погибшего из густых зарослей.

Ранее сообщалось о том, что в Индии тигр-невидимка убил мужчину в 200 метрах от больницы.