В индийских тюрьмах поощряют получение заключенными высшего образования

Заключенные в индийских тюрьмах могут рассчитывать на досрочное обучение, если получат степени бакалавра или магистра, сообщает газета The Times of India.

Программа университетского образования действует в 10 из 60 тюрьмах штата Махараштра. С 2019 года уже 45 узников получили высшее образование и получили шанс досрочно покинуть пенитенциарное учреждение.

Кроме того, полученное образование позволит бывшим заключенным найти работу на свободе и быстрее интегрироваться в общество.

По индийским законам, право на высшее образование имеют даже осужденные пожизненно. Таким людям освобождение не грозит, и они вряд ли смогут использовать полученные знания, но учеба позволяет отвлечься от тяжелых реалий тюремной жизни.