В Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи

В Индонезии крокодил напал на мужчину на глазах у его семьи. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.

Трагедия произошла на реке Булете (провинция Южный Сулавеси).

53-летний Арифуддин находился в воде вместе с родственниками, когда из реки неожиданно вынырнул крокодил. Хищник вцепился мужчине в ногу и утащил его под воду. Несмотря на отчаянные крики и попытки Арифуддина удержаться на поверхности, крокодил оказался сильнее.

Несколько местных жителей, устремившихся на помощь, не смогли добраться до пострадавшего вовремя. Позже они увидели, как рептилия проплывала мимо с фрагментами тела жертвы в пасти. Хищник несколько часов кружил на одном месте, не подпуская людей. Происходящее было запечатлено на видео одним из очевидцев.

В конце концов крокодил вылез на сушу примерно в полутора километрах от места трагидии. Жителям удалось отогнать хищника, используя камни и веревку, после чего они извлекли из воды останки погибшего односельчанина.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии крокодил съел мужчину.