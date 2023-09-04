В Индонезии вводится программа золотых виз для привлечения инвесторов

Как сообщает RT , Индонезия предлагает привлекательные возможности для иностранных инвесторов. Так, в рамках новой программы золотых виз, им предоставляется возможность проживания в стране от пяти до десяти лет.

Для получения пятилетней визы необходимо создать компанию, стоимость которой составляет не менее $2,5 млн. Это является довольно привлекательным предложением. Более того, предусмотрена и долгосрочная, десятилетняя виза, требующая инвестиций в размере $5 млн.

Об этом рассказал Силми Карим, являясь генеральным директором иммиграционной службы. По его словам, такие нововведения позволят иностранным индивидуальным и корпоративным инвесторам проживать в стране от пяти до десяти лет.

Напомним, что в августе было объявлено о приостановке программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии. Отныне «золотые визы» за инвестиции стали для них не доступны.