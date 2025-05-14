В Ингушетии осудят группу жителей, умолчавших о террористах

Пять жителей Ингушетии окажутся в суде, где ответят за несообщение об участниках террористического подполья. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.

Обвиняемые в 2024 году в личной беседе узнали от двоих знакомых, что они присягнули на верность международной террористической организации, запрещенной в России. После этого группа жителей предпочла не передавать эту информацию полиции, хотя ситуация представляет потенциальную опасность.

Фигурантам, которые решили присоединиться к преступникам, тогда не было 18 лет.

СК проинформировал, что возбудили уголовное дело по статье 205.6 УК РФ («‎Несообщение о преступлении»). Компанию из пятерых человек могут отправить в колонию на срок до года. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двух россиян осудили в Забайкалье за попытку вступить в террористическую организацию.