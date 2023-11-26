В Ингушетии восемь человек пострадали в результате дорожной аварии

Снимками с места происшествия поделилось издание «Vse42.ru» . На одном из кадров видно, как легковой автомобиль получил значительные повреждения.

Стало известно, что в ДТП на территории Ингушетии пострадали 8 человек, среди которых есть и несовершеннолетние. Сообщается, что водитель автомобиля «Нива» двигался по ФАД «Кавказ». В один момент он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с машиной ВАЗ.

Из-за дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель автомобиля и его семь пассажиров. К слову, пятеро из них – несовершеннолетние. Согласно сообщению от МВД по Республике, на данный момент по факту ДТП началась проверка.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Электрогорске провели мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП.