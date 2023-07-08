В Instagram* заявили, что Threads не будут приветствовать жесткие новости и политику

Американский бизнесмен и глава Instagram* Адам Моссери заявил, что новая соц. сеть Threads, представленная компанией 5 июля, создана не для новостей и политики. Об этом сообщает новостной портал Business Insider .

Новая социальная сеть Threads призвана заменить выкупленный у Meta* Twitter. Как и в прямом конкуренте, пользователи сети будут публиковать посты и медиа, а также обмениваться сообщениями.

Моссери пояснил, что в Threads, в отличие от Twitter, не будут приветствоваться жесткие новости и обсуждения политики. Он пояснил, что считает новости и политику важными частями жизни, но это не стоит того негатива и рисков для целостности сообщества, которые «идут в комплекте» с ними.

Недавно создатель Twitter’а Дорси заявлял о том, что новый Threads является лишь очередным клоном его идеи. Он раскритиковал новую соц. сеть за копирование дизайна и функционала оригинала. По заявлениям Дорси, Threads стала уже седьмым клоном Twitter.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ