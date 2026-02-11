В интересах граждан: первый замглавы Павловского Посада провел личный прием

В администрации Павлово-Посадского округа состоялся личный прием граждан, который провел первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов. В ходе встречи жители подняли ряд важных вопросов, касающихся приобретения земельных участков через аукционы, работы официального сайта администрации, планов по благоустройству местного кладбища, а также тем трудоустройства, поддержки бизнеса и состояния городской среды.

По каждому обращению были даны подробные разъяснения. Ряд вопросов, требующих дополнительного изучения документов или межведомственной координации, был взят на контроль и передан в соответствующие подразделения для дальнейшей работы. Все заявители получат официальные ответы в установленные законом сроки.

Для жителей, желающих задать вопросы, работает горячая линия главы округа по номеру 2-99-03, а также можно записаться на личный прием по телефону 2-99-05, напомнили в администрации муниципалитета.