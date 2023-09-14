В Иркутске на свет появились сразу две тройни за два дня

Рождение одного ребенка – уже целое радостное событие, что уж тогда говорить о тройне? Тем более, что они рождаются не каждый день. В этом плане мамам из Иркутска крупно повезло. Новостью о рождении малышей поделились в RT .

Игорь Кобзев, являясь губернатором Иркутской области, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он рассказал о том, что за два дня родились сразу две тройни. К слову, все дети – мальчики.

Губернатор честно признался, что поражен стойкости молодых мам, которые смогли выносить под сердцем сразу троих. А медики заслужили огромную благодарность за свою работу, которая заключается в заботе о роженицах и новорожденных.

Однако, в наше время пациентки уже спустя несколько часов после появления на свет малышей могут самостоятельно за ними ухаживать.