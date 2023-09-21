В Иркутской области раскрыли убийство младенца спустя 13 лет

Как пишет ТАСС , версия следствия говорит о том, что мама умершего ребенка намеренно оставила его одного на улице. Там же и наступила смерть ребенка из-за переохлаждения.

Стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть давнее убийство младенца, которое произошло еще тринадцать лет назад. В совершении преступления подозревают женщину, которая является матерью ребенка. По версии следствия, она оставила его на улице, где новорожденный и умер из-за воздействия низких температур.

Дело было в марте 2010 года. Примерно тогда у двадцатилетней девушки родился ребенок, которого она умышленно оставила одного на улице. При этот малыш был полностью здоров и родился доношенным. Тринадцать лет назад уголовное дело приостановили из-за того, что преступление раскрыть не удалось.

Однако в этом году был найден отец погибшего ребенка – он оказался ранее судим. Благодаря данным, которыми поделился мужчина, удалось выйти и на мать умершего младенца. Женщина рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего.