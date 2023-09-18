В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения

В исправительной колонии №19 под Иркутском рецидивист устроил побег, не дотерпев несколько часов до своего освобождения, рассказывает SHOT.

49-летний Камолжон Калонов в 2003 году был осужден за убийство нескольких лиц, разбой и хищение оружия на 22 года. Это была его не первая судимость, ранее он уже получал пять лет за участие в преступном сообществе.

После 20 лет отсидки Калонова должны были выпустить по УДО, но не успели, он покинул зону самостоятельно.

Теперь беглеца разыскивают по всему региону, за побег ему грозит еще четыре года.