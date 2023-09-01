В Ирландии украинских беженцев будут размещать в палатках из-за нехватки жилья

В Ирландии не хватает мест для украинских беженцев в центрах временного размещения, поэтому власти планируют селить их в палатках, сообщает RTE.

С начала мая в Ирландию перебрались порядка 10 тысяч беженцев из Украины, в всего с начала конфликта – 93 тысячи.

Власти обращаются за помощью к гражданам, имеющим свободное жилье, задействуют для размещения беженцев дома отдыха, но мест для всех не хватает.

Пока неизвестно, сколько беженцев разместят в палатках и где они будут располагаться.

Ранее газета Times сообщала, что Ирландия в период с 2022 по 2024 год собирается потратить на украинских беженцев 5,5 млрд евро.