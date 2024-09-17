В Ишиме водитель грузовика с наркотиками улетел в кювет при попытке скрыться

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя грузовика Shacman в Ишиме. В его транспорте обнаружили наркотические вещества, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой наУМВД России по Тюменской области.

Водитель грузовика пытался скрыться от полиции, однако перенервничал, потерял управление и скатился в кювет. После его задержали и провели осмотр транспорта. Оказалось, что ранее судимый 30-летний мужчина провозил 678 граммов марихуаны. Пакетик нашли в присутствии понятых.

Водитель заявил, что собрал растение на обочине дороги якобы для личного употребления. Правоохранители возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое пациентов умерли после капельниц для лечения зависимости.