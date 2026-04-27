В Испании, Италии и Греции начались протесты против наплыва туристов

Летний сезон 2025 года обнажил глубокий социальный конфликт между туристическим бизнесом и жителями ведущих европейских курортов. По данным европейских СМИ, массовые протесты, прокатившиеся по Испании, Италии и Греции, стали реакцией на переполненные улицы, транспортный коллапс, засилье мусора и резкий скачок цен на аренду жилья. В 2024 году Европа приняла 756 миллионов туристов, что на 46 миллионов больше, чем годом ранее, и эта перегрузка стала критической.

Особенно остро ситуация ощущается в Париже, Венеции и Барселоне, а на греческом острове Закинф число гостей в 150 раз превысило количество постоянных жителей. Аналитики связывают жилищный кризис прежде всего с бумом платформ краткосрочной аренды, из-за которого целые кварталы переориентируются исключительно на приезжих, вытесняя местное население. Под угрозой оказались и природные зоны с историческими памятниками, чья инфраструктура не выдерживает антропогенной нагрузки.

По информации европейских изданий, реакция властей пока остается половинчатой. С одной стороны, чиновники вводят туристические сборы и ужесточают регулирование посуточной сдачи жилья, а с другой — продолжают инвестировать в расширение аэропортов и строительство новых гостиниц. Принятые полумеры не принесли ощутимого результата, и социальное напряжение в курортных регионах продолжает нарастать.