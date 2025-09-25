В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки

Национальная полиция Испании при содействии Интерпола смогла установить личность женщины, погибшей почти 20 лет назад. Об этом говорится на официальном сайте МВД страны.

Тело женщины было обнаружено 3 июля 2005 года в Барселоне с признаками насильственной смерти. Все эти годы личность погибшей оставалась неизвестной.

Ключевую роль в расследовании сыграло Национальное центральное бюро Интерпола в Анкаре. Турецкие коллеги сообщили о возможном совпадении отпечатков пальцев, имевшихся в их базах данных.

После получения необходимых материалов эксперты провели тщательное исследование и сопоставление, которое окончательно подтвердило личность погибшей.

На момент смерти женщине был 31 год. Представители российских официальных органов также подтвердили установленные данные о гражданке РФ.

Ранее сообщалось, что в Барселоне студию россиянки незаконно заняла так называемые «окупасы».