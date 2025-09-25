Юрист рассказала, почему россиянам могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Правительство РФ рассматривает возможность ужесточения правил возврата товаров, приобретенных на маркетплейсах. Эта инициатива, озвученная министром экономического развития Максимом Решетниковым, направлена на защиту предпринимателей от недобросовестных покупателей, которые злоупотребляют правом на возврат. Юрист Елена Рудакова пояснила суть данной инициативы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, даже в текущих условиях существует обширный перечень товаров, не подлежащих возврату. Он утвержден постановлением правительства и включает в себя предметы личной гигиены, парфюмерию, косметику, текстиль, ювелирные изделия, технически сложные товары и многое другое. Возврат невозможен для медикаментов, животных, растений, мебельных гарнитуров, оружия и непериодических изданий. Основой для таких ограничений служит Закон РФ «О защите прав потребителей», который, однако, допускает возврат большинства других категорий товаров даже без чека.

Эксперт добавила, что в результате планируемых изменений станет дополнительная защита продавцов от финансовых потерь и злоупотреблений. Это создаст более стабильные условия для бизнеса, работающего в онлайн-сфере. Для покупателей же последствия будут двоякими: с одной стороны, снизится возможность для манипуляций, с другой — усилится ответственность за осознанный выбор покупки.

По ее мнению, итогом законодательной инициативы должен стать более сбалансированный подход, защищающий интересы как предпринимателей, так и добросовестных потребителей. Ожидается, что перечень невозвратных товаров может быть расширен, однако конкретные категории пока находятся в стадии обсуждения. Это шаг к упорядочиванию быстрорастущего рынка электронной коммерции.

