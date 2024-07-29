В исторической части Каширы прошло торжественное шествие с представителями организаций

Город отметил 668-ую годовщину со дня основания. В этом году празднование выпало на субботу, 27 июля. Началось оно утром с богослужения в Введенском храме Каширы.

Затем праздник продолжился в исторической части города, где прошло торжественное шествие. Многочисленная колонна во главе с коллективом барабанщиков проследовала от Стрелецкой до Советской улицы. В нем приняли участие представители окружной администрации, дошкольных и образовательных учреждений, а также колледжа «МОСКОВИЯ».

Мимо трибуны прошла колонна «Молодой Гвардии Единой России», скандируя во время шествия лозунги. Затем зрители увидели сотрудников различных предприятий (у каждого индивидуальная корпоративная символика и техника). Так, например, свою продукцию необычным образом представила колонна ООО «Тепофол» – ее сопровождал человечек в одежде из вспененного полиэтилена.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Кашира ]

Ярких красок в бесчисленный поток людей, куда также вошли представители муниципальных предприятий («Благоустройство», «Водоканал», «Жилресурс» и т.д.), добавляли флаги и воздушные шары. Что касается общественных организаций, то их продемонстрировали марширующие ветераны правоохранительных органов и вооруженных сил России – они шли, чеканя шаг.

Среди участников можно было заметить представителей «Российского союза ветеранов Афганистана», «Боевого братства», «Каширского пограничника», «Движения Первых», «Комитета семей Воинов Отечества», «Союза Женщин России» и «Наследников Победы». Также участие в шествии приняли Общественное движение ветеранов десантников г.о. Кашира и Каширское Городское Казачье Общество.

Спортсмены, культурные и досуговые учреждения тоже не остались в стороне – они приветствовали зрителей. Торжественное шествие замыкала колонна росгвардейцев. В конце Михаил Шувалов, глава г.о. Каширы, поздравил всех присутствующих на мероприятии.

К нему присоединились Благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец, председатель Совета Депутатов городского округа Кашира Сергей Юрьевич Буров, а также депутат Московской областной Думы Андрей Алексеевич Голубев. Ну а после коллектив барабанщиков устроил зажигательное шоу для всех гостей праздника.