В Италии открыли древнюю гробницу и нашли мумию, пережившую две тысячи лет

В итальянском городе Джульяно археологи вскрыли древний саркофаг, известный как «Гробница Цербера». Возраст находки оценивается примерно в две тысячи лет. Внутри ученые обнаружили мумию, сохранившуюся в исключительном состоянии благодаря полной герметичности гробницы, сообщает Новосвят .

Перед вскрытием исследователи под руководством Симоны Формолы использовали микрокамеру, чтобы оценить состояние внутреннего пространства. В саркофаге находилось тело, обернутое в плотный саван и окруженное ритуальными предметами: сосудами с ароматическими маслами, инструментами для омовения и погребальными амулетами.

Анализ минерализованных тканей показал, что при бальзамировании использовались натуральные консерванты на основе мари и полыни. Такие средства позволили значительно замедлить процесс разложения.

По предварительным данным, захороненный человек принадлежал к числу знатных жителей древнего Неаполя. Об этом свидетельствуют качество тканей, богатый набор ритуальных предметов и архитектура гробницы.

Представитель Министерства культуры Италии Мариана Нуццо отметила, что находка имеет огромное научное значение. Она поможет получить новые данные о погребальных традициях, быте и медицине времен Римской империи. Исследование мумии и предметов из саркофага продолжится в ближайшие месяцы.

