В Италии решили переименовать город-курорт, вернув ему французское название

Горнолыжный курорт Червиния в Итальянских Альпах получит свое историческое название – Ле Брей. Такое решение принял губернатор области Валле-д'Аоста Ренцо Тестолин, сообщает газета Corriere della Sera.

Червиния с несколькими сотнями постоянных жителей относится к коммуне Вальтуранш. В расположенном на границе Швейцарии населенном пункте традиционно распространен французский язык.

Название Червиния появилось во времена правления Бенито Муссолини, когда проводилась итальянизация всех территорий страны.

С восстановлением исторической справедливости согласны далеко не все. Ведь именно под названием Червиния городок стал знаменитым горнолыжным курортом. Местные жители опасаются, что смена названия приведет к потере туристического бренда.