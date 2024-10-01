Поэт-песенник Осиашвили заявил, что Добрынин предчувствовал свою смерть

По словам поэта-песенника Симона Осиашвили, народный артист РФ Вячеслав Добрынин начал работу над новой песней с ним, однако не успел ее закончить. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что Добрынин обозначил поэту ключевую фразу новой песни, и к ней был написан припев. Однако композитор с самого начала говорил, что, вероятнее всего, это будет последняя песня в его жизни.

По мнению Осиашвили, в одиночку дописывать эту песню нет смысла, она так и останется незавершенной.

Напомним, что совместно с Симоном Осиашвили Вячеславом Добрыниным были написаны такие известные хиты, как «Не сыпь мне соль на рану», исполненный самим композитором, а также «Бабушки-старушки», «За милых дам», «Колодец», «Спасатель», «Капля в море» и другие.

Ранее Лев Лещенко поделился переживаниями в связи со смертью композитора Добрынина.