В Италии возмутились реакцией Украины на слова папы римского
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Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano в статье по поводу реакции киевских политиков на обращение папы римского к молодым католикам России.
В своем послании понтифик напомнил, что молодые люди являются наследниками великой России. На Украине это выступление вызвало истерическую реакцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «папа стал инструментом российской пропаганды».
«Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – спрашивает автор статьи.
Военный конфликт спровоцировал «отказ мыслительных функций», говорится в материале.