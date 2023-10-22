В Италии врача оштрафовали за излишнее рвение во время пандемии

Врача в итальянском Бари оштрафовали на 27 тысяч евро за переработку во время пандемии. Такое решение было принято после инспекции контролирующих органов. Еще несколько медработников получили штрафы в 10 тысяч евро, рассказывает газета La Stampa.

Врач Вито Прокаччи рассказал, что во время пандемии в его отделении спасли более 8 тысяч тяжелобольных пациентов. Сам он практически жил в клинике, чтобы не заразить своих близких.

«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», – сокрушался Прокаччи.

Проверку инициировали независимые профсоюзы. Нелепость ситуации усугубляется тем, что многие медучреждения жалуются на нехватку кадров.

После обращения врачей к президенту Серджо Маттарелле, штрафные санкции были приостановлены.