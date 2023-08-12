В Иваново полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери и дочери
Фото: [© РИА Новости / Светлана Шевченко]
Тела двух убитых женщин обнаружили 11 августа в квартире на улице Красных Зорь в областном центре, информирует главк МВД по Ивановской области.
По версии следователей, мать и дочь 1938 и 1979 года рождения долгое время не выходили на связь. Через некоторое время родственница пришла к ним в дом и обнаружила их мертвыми. Через некоторое время полицейским удалось установить подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 44-летний житель соседней Ярославской области.
В настоящее время задержанный молодой человек передан сотрудникам Следственного комитета. В ведомстве подтвердили факт убийства и задержания подозреваемого. О его мотивах совершить данное преступление пока не сообщается.
«Задержанный подозреваемый — 44-летний житель Ярославской области. Он познакомился с 43-летней потерпевшей и приехал к ней в дом, где и совершил убийство», - уточнили в СУ СК РФ по региону.
В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. У него дома проводятся обыски, назначено проведение сразу нескольких экспертиз.