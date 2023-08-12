В Иваново полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери и дочери

Тела двух убитых женщин обнаружили 11 августа в квартире на улице Красных Зорь в областном центре, информирует главк МВД по Ивановской области.

По версии следователей, мать и дочь 1938 и 1979 года рождения долгое время не выходили на связь. Через некоторое время родственница пришла к ним в дом и обнаружила их мертвыми. Через некоторое время полицейским удалось установить подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 44-летний житель соседней Ярославской области.

В настоящее время задержанный молодой человек передан сотрудникам Следственного комитета. В ведомстве подтвердили факт убийства и задержания подозреваемого. О его мотивах совершить данное преступление пока не сообщается.

«Задержанный подозреваемый — 44-летний житель Ярославской области. Он познакомился с 43-летней потерпевшей и приехал к ней в дом, где и совершил убийство», - уточнили в СУ СК РФ по региону.