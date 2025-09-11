В Ивантеевке чествовали выдающихся граждан округа

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом провели торжественную церемонию награждения тех, кто вносит значительный вклад в процветание округа Пушкинский, демонстрируя целеустремленность и самоотдачу в его благоустройстве.

Мероприятие состоялось 9 сентября в Доме культуры «Юбилейный», расположенном в Ивантеевке.

Встреча, приуроченная к приближающемуся Дню города Ивантеевки, ознаменовалась вручением почетных наград: благодарностей от губернатора Московской области и главы округа, грамот Московской областной Думы, а также знака «Спортивная доблесть». Кульминационным моментом стало присвоение звания «Почетный гражданин Городского округа Пушкинский» трем представителям округа, депутатам окружного Совета: Михаилу Николаевичу Борзых, Владимиру Андреевичу Савенко и Михаилу Михайловичу Сухареву. Данная высокая награда стала признанием их многолетней плодотворной деятельности во благо жителей округа Пушкинский.

Все три удостоенных отличаются активной гражданской позицией, активно участвуют в патриотических инициативах, оказывают всестороннюю поддержку семьям военнослужащих, задействованных в СВО, и работают с молодежью, организуя образовательные программы и спортивные соревнования.

Михаил Борзых – опытный депутат, обладающий обширными знаниями в области развития промышленности, правоохранительной деятельности и охраны окружающей среды. Владимир Савенко – специалист строительной отрасли, являющийся инициатором создания Совета предпринимателей города Ивантеевки, под эгидой которого был установлен памятник В.А. Лыжину, основавшему в Ивантеевке производство тонкосуконных тканей в честь 80-летия города. Михаил Сухарев – именитый футбольный тренер, душа спортивного клуба «Орленок», на протяжении почти полувека воспитывающего талантливых спортсменов.

«Благодарен всем за оказанное доверие, администрации и Совету депутатов. Я прожил в нашем округе 75 лет, здесь родился и вырос, и вижу, как объединение округа приносит свои плоды. Для меня большая честь быть признанным почетным жителем именно этого округа», - выразил свои эмоции обладатель награды, депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Михаил Сухарев.

За недавнее время Пушкинский претерпел значительные позитивные изменения. Ведется строительство и реконструкция медицинских и образовательных учреждений, модернизируются коммунальные сети, расселяются аварийные дома, преображаются общественные пространства.