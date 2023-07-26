В Ивантеевке Городского округа Пушкинский продолжат реконструкцию парка

В 2017 году его внесли в программу губернатора Подмосковья по комплексной реконструкции парка. В результате половина территории буквально преобразилась. Впереди – обустройство оставшейся части.

Напомним, парк общей площадью в 40 га разделен рекой на два равных участка. Обновление уже провели на территории, расположенной перед мостом. Здесь провели пешеходные и велодорожки, сделали детскую площадку и веревочный парк, а кроме того, обустроили огромную площадку для скейта и даже детский автогородок со светофорами, которые работают по-настоящему. Также на территории поставили несколько туалетных модулей.

Еще 20 га планируют обустроить в следующем году. Жители Городского округа Пушкинский с радостью ждут изменений. Например, горожанин Николай Бурмистров помнит парк с семидесятых.

«Потом был заброшен, жалкое зрелище, везде бурьян, ржавые, разломанные карусели советского времени. Сейчас гуляю тут с внуками каждый день, живу на Фабричном, и нарадоваться не могу красоте и чистоте нашего парка. Много всего для детей, лавочки для стариков, лежанки красивые у воды», - делится Николай Бурмистров

Мужчина добавляет, что особенно эффектно по вечерам смотрятся фонтаны из реки и подчеркивает, что состояние парка несравнимо с тем, что было раньше. Кстати, он поделился впечатлениями от акции «Ночь в парке».

«Праздник организовали очень хороший, цирк отличный выступал. Все для людей», - сказал Бурмистров.

Напомним, акция «Ночь в парке» проходила здесь 22 июля. В программу вошли выступления артистов и спортсменов, кинопоказ, интерактивные игры. Жители Городского округа Пушкинский наслаждались праздником до позднего вечера. Как подчеркнул ранее губернатор Андрей Воробьев, жители очень ценят развитие парков.