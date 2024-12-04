В Ивантеевке капитально преобразят здание детсада

Здание 1962 года постройки в Ивантеевке, где расположено дошкольное отделение СОШ № 7, включили в план капитального ремонта на 2025 год. Об этом уведомила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Перед началом работ в детском саду общей площадью 922,9 кв. м. проведут все необходимые оформления. В ближайших планах — инженерные изыскания, подготовка проектной документации, согласование и только затем запуск полноценных ремонтно-строительных работ.

Как отметили в комитете, в рамках капремонта также поставят новое современное оборудование. Таким образом в Ивантеевке появится еще одно комфортное и безопасное здание для юных жителей и сотрудников.

Капитальные изменения произведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы финансируются за счет средств регионального бюджета. Завершить преображение социально значимого объекта планируют в год начала работ.