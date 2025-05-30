В Ивантеевке осуществляют капитальный ремонт котельной «Заводская», расположенной на улице Ленина

«Эта котельная, безусловно, важный объект. По факту здесь 6 котлоагрегатов. Демонтирован котел КВ-ГМ-30, параллельно будет демонтирован второй котел - это два основных самых крупных котла, которые несут всю нагрузку. Задача - до 1 сентября выполнить монтаж этих двух котлоагрегатов, произвести пусконаладку, чтобы они уже в сентябре были готовы к последующей эксплуатации. Помимо этого, один котел ДКВр уже капитально отремонтирован, заканчиваются работы по обмуровке, один котел здесь по инвестпрограмме в прошлом году был капитально отремонтирован и один котел ДКВр будет меняться в течении следующего отопительного периода. Мощность всей котельной позволяет вести такие работы. Помимо перечисленного, здесь выполняется сейчас химводоподготовка, меняются сетевые насосы. Одно из основных мероприятий - перевод этой котельной с парового режима на водогрейный, это позволит сэкономить много ресурсов и улучшить качество теплоснабжения наших жителей», - прокомментировал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.